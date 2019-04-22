Совет Федерации рассмотрит т.н. «законопроект об изоляции Рунета»

В случае принятия он вступит в силу в ноябре этого года. Авторы инициативы, сенаторы-единороссы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой, считают, что закон позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойной работы интернета в России. Критики предупреждают, что он может привести к ухудшению качества связи и тотальной цензуре в сети.

Политик Евгений Ройзман сомневается в эффективности блокировки интернета в России. В эфире «Эха Москвы» он высказал мнение, что денег на выполнение требований нового закона будет потрачено немало. Ранее Евгений Ройзман высказывал опасение, что вслед за изоляцией рунета может последовать и закрытие границ. Реализация инициативы обойдется в сумму свыше 30 миллиардов рублей.