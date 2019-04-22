Белоруссия пожаловалась на ухудшение качества нефти, которую она получает из России

По этой причине республике пришлось временно ограничить объемы экспорта нефтепродуктов, говорят в Минске. В российском Минэнерго заверяют, что проблема носит технический характер и будет устранена, передает агентство ТАСС. В руководстве концерна «Белнефтехим» между тем сказали, что собираются требовать с российской «Транснефти» компенсацию.

Инцидент произошел на фоне очередного спора между Москвой и Минском по вопросу об увеличении тарифа на транзит российской нефти по территории Белоруссии.