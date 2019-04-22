Владимир Зеленский вступил на первом после выборов брифинге

В ходе общения с журналистами будущий президент Украины пообещал придерживаться «минского направления» и вернуть на родину всех заключенных на территории России украинцев. В том числе тех, кого Киев считает военнопленными. В первую очередь это касается моряков, задержанных у берегов Крыма в ноябре прошлого года. Также политик, который лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, заметил, что не исключает перезагрузки минского процесса и заверил в желании продолжить переговоры в «нормандском формате». Здесь для него главной целью является прекращение огня в Донбассе.

Украина успешно строит демократическую страну, и прошедшие президентские выборы доказывают это. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко. «Фракция Петра Порошенко будет и дальше продвигать свои инициативы, какое бы политическое направление ни выбрал Владимир Зеленский», — добавил Алексей Гончаренко.