Сегодняшний и завтрашний дни на Шри-Ланке объявлены выходными, закрыты школы и другие учреждения

Это связано с серией взрывов, которые прогремели там накануне. Число погибших превышает 260 человек, пострадавших около пятисот. Полиция задержала семерых человек. Их личности неизвестны. Не сообщается также об их принадлежности к каким-либо радикальным группировкам. Ни одна из них пока не взяла на себя ответственность за взрывы. К терактам на Шри-Ланке может быть причастна местная радикальная группировка Таухид джамаат, сообщают западные СМИ.

На Шри-Ланке вчера прогремело 8 взрывов, атаки устроили на пятизвёздочные отели в столице Коломбо и окрестностях, а также католические церкви в ряде городов. Взрывы произошли в день празднования Пасхи. Нападения стали самыми кровопролитными со времени окончания гражданской войны десять лет назад. Этот и завтрашний дни на Шри-Ланке из-за трагедии объявлены выходными. Закрыты школы, не работают другие социальные объекты.

После серии терактов власти ввели по всей стране комендантский час и заблокировали социальные сети и мессенджеры. Меры безопасности усилили в аэропортах и других местах массового скопления людей.

США, государства Евросоюза, Россия и многие другие страны выразили солидарность в связи с терактами на Шри-Ланке. МИД сообщил, что наших соотечественников среди погибших и пострадавших нет.

Возврат денег туристам, которые решили отменить поездку на Шри-Ланку, будет возможен после решения Министерства иностранных дел России. Как пояснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, ведомство в таком случае объявляет страну нежелательной для посещения российских граждан.

Россия входит в десятку стран по объему турпотока на Шри-Ланку, добавила Ирина Тюрина.