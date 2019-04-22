Михаил Саакашвили рассчитывает в скором времени вернуться в Киев

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области обратился к главам Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять запрет на въезд в Украину. В эфире украинского телеканала «Макси-ТВ» политик сказал, что у него уже есть билет, он готов прилететь даже в понедельник. Больше года назад Госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезд на три года. До этого президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил бывшего соратника украинского гражданства. Сам Саакашвили все эти действия считает незаконными.