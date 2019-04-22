Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сменил командующего Корпусом стражей исламской революции

Во главе элитного подразделения Исламской республики поставлен бригадный генерал Хоссейн Салами. Известны его жесткие высказывания в адрес Израиля и США. В этом месяце американские власти внесли Корпус в список террористических организаций. Вашингтон обвиняет его в финансировании и продвижении терроризма в качестве инструмента государственной политики. Бойцы подразделения воюют в Сирии на стороне президента республики Башара Асада. Корпус также отвечает за ядерную программу Ирана.