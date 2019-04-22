Администрация действующего президента Украины пригласила сограждан на акцию «Спасибо, Петр»

Она запланирована этим вечером у резиденции главы государства в Киеве. В анонсе встречи людей зовут на Банковую сказать спасибо Петру Порошенко «за все, что было сделано за эти пять лет». В том числе за безвизовый режим с ЕС, армию, децентрализацию и другие решения. Порошенко уже официально признал свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой. Действующий президент также сказал, что рассчитывает до ухода со своего поста подписать закон о языке. Несмотря на поражение, он не собирается уходить из политики.