Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Глава Белого дома сказал в телефонном разговоре, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать усилия Киева по восстановлению территориальной целостности. Как рассказал спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, Трамп также поздравил Зеленского с мирными и демократическими выборами. По последним данным, лидер партии «Слуга народа» набирает около 73% голосов. У действующего президента – менее четверти.