Полиция Шри-Ланки задержала не менее 13 человек по делу о воскресных терактах

Кроме того обнаружен грузовик, который могли использовать при атаках, передает местный телеканал News 1st со ссылкой на представителя правоохранительных органов. По его сведениям, десять человек из числе подозреваемых переданы в департамент уголовного розыска. Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях столицы страны Коломбо и других городах. По последним данным, число погибших достигло 290, почти 500 получили травмы.