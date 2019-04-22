Вторая серия восьмого сезона сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального выхода

Как пишет американское интернет-издание The Insider, это случилось из-за технической ошибки на одном из сервисов Amazon. В результате доступ к серии получили немецкие пользователи, а позже эпизод, правда в низком качестве, появился на форуме Reddit и других ресурсах. Первая серия финального сезона «Игры престолов» также оказалась в сети до официального релиза. Ее посмотрели почти 17,5 млн. американцев, рекорд для телеканала НВО.