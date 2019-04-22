Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек

Об этом сообщает местный телеканал «News 1st». Почти 500 человек получили травмы. Накануне на острове произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы страны Коломбо. Среди погибших есть иностранцы. По данным российского посольства, соотечественники не пострадали. Власти Шри-Ланки задержали 13 человек, подозреваемых в

причастности к терактам.