NASA подтверждает ЧП во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида

По словам представителей американского аэрокосмического агентства, речь идет об аномалии, которая произошла в ходе пуска двигателей на земле. Каких-либо подробностей представители ведомства, а также компании Space X Илона Маска не рассказали. Между тем один из фотографов, как передает AFP, заснял облако черного дыма над стартовым комплексом. Космический корабль должен будет доставлять экипаж на МКС. В результате ЧП, по неофициальной информации, первый полет, который планировался в июле, могут перенести на другую дату.