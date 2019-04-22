Соединенные штаты со 2 мая перестанут выводить другие страны из-под иранских «нефтяных» санкций

Об этом уже сегодня может объявить американский госсекретарь Майкл Помпео, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве. На сегодня крупнейшими покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. Вашингтон собирается потребовать, чтобы они прекратили закупки, иначе против них будут введены санкции, пишет газета. Помпео, как добавляет издание, объявит, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обязались компенсировать долю Ирана на рынке.