Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир находится в тюрьме, говорят военные

По словам главы переходного Военного совета Абдель Фаттаха Аль-Бурхана, под стражей оказались также высокопоставленные должностные лица из окружения бывшего главы государства. По словам источников агентства Reuters, после отстранения аль-Башира держали под охраной в президентской резиденции. Чуть позже еще один источник утверждал, что президента перевезли в одиночную камеру и держат под усиленной охраной. Переворот в Судане произошел 11 апреля после нескольких месяцев протестов жителей республики.