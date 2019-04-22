Владимир Зеленский сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Украины

После подсчета почти половины бюллетеней лидер партии «Слуга народа» набирает чуть более 73% голосов. У действующего президента Петра Порошенко – менее 25%. Накануне глава государства признал свое поражение. Зеленского уже поздравляют западные политики и мировые лидеры. В том числе, как сообщают в его окружении, президент США Дональд Трамп.

Владимир Зеленский намерен добиваться от России возвращения всех украинских заключённых. В том числе тех, кого Киев считает военнопленными. В первую очередь это касается моряков, задержанных у берегов Крыма в ноябре прошлого года. Также политик, который лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, заметил, что не исключает перезагрузки минского процесса и заверил в желании продолжить переговоры в «нормандском формате». Здесь для него главной целью является прекращение огня в Донбассе.