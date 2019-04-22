Владимир Зеленский намерен сменить генпрокурора Украины
Нынешний глава ведомства Юрий Луценко, по словам политика, является частью старой команды. Планируется смена не только Генерального прокурора, добавил Зеленский. Он также хочет сократить администрацию президента и перенести ее из здания на Банковой улице. Еще политик дал понять, что собирается провести перестановки в Генштабе Украины.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,33% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,33% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 35,95% протоколов.