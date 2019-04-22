Зеленский сохраняет лидерство над Порошенко после обработки четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,11% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,44% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 25,8% протоколов.



Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, передает РИА.