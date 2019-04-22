Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова

Такую же меру пресечения суд избрал для бывшего председателя правления кредитной организации Дмитрия Шиляева, рассказал источник агентства ТАСС. Оба проходят по делу о хищении 7,5 млрд. рублей у кредитной организации. На прошлой неделе Басманный суд отправил под домашний арест бывшего главного акционера «Югры» Алексея Хотина. В 2016 году у банка была отозвана лицензия. В 2018-м суд признал его банкротом.