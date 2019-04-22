Полиция Шри-Ланки задержала 13 человек по подозрению в причастности к взрывам, которые прогремели в воскресенье

Президент страны назначил специальный следственный комитет. Его члены в течение суток должны выяснить причины и предпосылки нападений. В результате взрывов в отелях и церквях во время пасхальных служб погибли, по последним данным, 215 человек. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Многие страны соболезнуют в связи с терактами. В Москве сегодня в знак траура на час будет отключена подсветка на Останкинской телебашне.