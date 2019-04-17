Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание и начал дышать самостоятельно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Потрясающие врачи сначала в Уфе, потом в НИИ Бурденко в Москве справились с кризисной ситуаций, которая была у Дмитрия Львовича. Он пришел в сознание, заговорил и даже начал давать некоторые поручения. Аппарат искусственной вентиляции легких отключен, он вернулся к самостоятельному дыханию и общается со своими близкими людьми», — сказал он. Муратов добавил, что они получают множество предложений со всего мира о бесплатном лечении Дмитрия Быкова, однако теперь он самостоятельно может принять решение о продолжении своей реабилитации.