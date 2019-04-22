13 человек задержаны в связи со взрывами на Шри-Ланке

Это данные местного телеканала News 1st, который ссылается на представителя полиции. По информации телеканала, десять подозреваемых были переданы в департамент уголовного розыска, — сообщает РИА «Новости».

Президент страны назначил специальный следственный комитет, который в течение 24 часов должен определить причины и предпосылки нападения. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы. В результате терактов погибло более 200 человек и около 500 пострадало.