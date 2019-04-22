Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По данным Национального экзит-полла, за него проголосовало больше 73% избирателей, за Петра Порошенко – чуть больше 25%. После обработки более 7% бюллетеней по данным ЦИК Зеленский набирает 72,24% голосов, Порошенко — 25,46%.

Если лидер партии «Слуга народа» сохранит этот уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным кандидатом в президенты в истории независимой Украины, — отмечает РБК.

Действующий глава государства Петр Порошенко объявил о признании победы Зеленского практически сразу после закрытия избирательных участков и обнародования первых результатов экзит-поллов.

Владимир Зеленский в своем штабе, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о своих главных задачах на посту президента. При этом он постоянно переходил с украинского языка на русский.