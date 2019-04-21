Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 72,24% после обработки 7,12%

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 72,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 25,46% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 7,12% протоколов.

В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Об этом передает РИА «Новости».