Команда Порошенко и надеется взять реванш на парламентских выборах

Команда Порошенко будет «сильной оппозицией» и надеется «взять реванш» на парламентских выборах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный депутат, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Как сказал Порошенко, он не уходит из политики. Мы будем сильной оппозицией и, вполне возможно, что уже на парламентских выборах сможем взять реванш. В любом случае мы будем бороться за сохранение тех достижений, которые уже есть по итогам этих 5 лет. Мы убеждены, что у нас есть перспектива в будущем украинской политики», — сказал он.

Гончаренко отметил, что в случае победы на грядущих парламентских выборах, партия сможет рассчитывать на пост премьер-министра для Петра Порошенко, а также формирование правительства: «Однако делать прогнозы сейчас рано. Это будет зависеть от результатов выборов, а они, как мы сегодня видели, непредсказуемы» – добавил политик.