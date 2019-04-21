Зеленский заявил, что в ближайшее время представит план по прекращению войны в Донбассе

Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины, заявил, что в ближайшее время представит план по прекращению войны в Донбассе. «Мы будем делать очень мощную информационную войну», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в своем штабе.

Деталей плана он не привел. Сказал, что называть военачальников и говорить о возможных перестановках в Генштабе он не может, но заверил, что командовать будут «серьезные люди, у которых есть авторитет в армии». Также кандидат отклонился от ответа на вопрос о том, кто будет занимать пост главы Минобороны.

В то же время Зеленский сообщил, что уволит генерального прокурора Украины Юрия Луценко. «Луценко — это старая команда, мы будем назначать новых людей», — пообещал он.