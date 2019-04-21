Действующий глава Украины Петр Порошенко признал победу Владимира Зеленского на выборах президента. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

По данным Национального экзит-полла, за Зеленского проголосовало больше 73% избирателей, за Петра Порошенко – чуть больше 25%. Через несколько минут после закрытия участков для голосования и обнародования результатов экзит-поллов Петр Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.

Владимир Зеленский в своем штабе, отвечая на вопросы журналистов, назвал своей задачей номер один – возвращение на Родину «всех заключенных и пленных»,в том числе украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В отношениях с Россией он намерен действовать в нормандском формате, продолжать Минский процесс. Однако последний, по мнению Зеленского, нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава.