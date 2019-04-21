ЦИК Украины: После обработки 2.89% протоколов у Зеленского 72.05%, у Порошенко — 25.62%
Явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 составила 62,26%.
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Явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 составила 62,26%.
Падение рейтинга, контртеррористическая операция в Тюмени и прочие новости этой весны Андрей Колесников: Украине, избирателю нужен человек без опыта управления и без опыта связей с олигархами, без опыта колоссальной коррупции. Без опыта провалившихся реформ. Поэтому за него и голосуют…