Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем первой из зарубежных представителей поздравила Владимира Зеленского с победой на

выборах президента Украины.

«Швеция продолжит тесно работать с Украиной, поддерживать программу реформ, территориальную целостность и независимость страны», — написала она в Твиттере.

Зеленского поздравил также канцлер Австрии Себастьян Курц. Он призвал нового украинского лидера бороться с коррупцией, а также принять меры для немедленной реализации Минских соглашений, — сообщает ТАСС.