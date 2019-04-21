Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем первой из зарубежных представителей поздравила Владимира Зеленского с победой
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем первой из зарубежных представителей поздравила Владимира Зеленского с победой на
выборах президента Украины.
«Швеция продолжит тесно работать с Украиной, поддерживать программу реформ, территориальную целостность и независимость страны», — написала она в Твиттере.
Зеленского поздравил также канцлер Австрии Себастьян Курц. Он призвал нового украинского лидера бороться с коррупцией, а также принять меры для немедленной реализации Минских соглашений, — сообщает ТАСС.