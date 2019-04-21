Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство об отмене для него запрета на въезд на Украину. Он сообщил об этом сразу же после обнародования результатов экзит-поллов.

«У меня есть билет, и я уже обратился через юриста к СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня» — сказал Саакашвили, — передает ТАСС. Бывший губернатор Одесской области считает, что Владимиру Зеленскому придется «очень туго», так как ему предстоит бороться «не просто со старым политическом классом, а с мафией, которая десятилетиями выстраивала схемы».