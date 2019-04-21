Действующий глава Украины Петр Порошенко признал победу Владимира Зеленского на выборах президента

Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

По данным Национального экзит-полла, за Зеленского проголосовало больше 73% избирателей, за Петра Порошенко – чуть больше 25%.

Выборы прошли честно, прозрачно и в полном соответствии с европейскими стандартами, — сказал Порошенко.

По последним сообщениям, Петр Порошенко уже позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.

Владимир Зеленский в своем штабе, отвечая на вопросы журналистов, назвал своей задачей номер один – возвращение на Родину «всех заключенных и пленных»,в том числе украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В отношениях с Россией он намерен действовать в нормандском формате, продолжать Минский процесс. Однако последний нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава.

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном. Этот документ сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде. Второе чтение ожидается 25 апреля.

«Мы за закон об украинском языке <...>. Я должен защищать украинский язык, и я это буду делать»,— пообещал Зеленский.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов подписать закон о языке, если этот документ на следующей неделе одобрит Верховная Рада.

Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявлял ранее, что Рада планирует вынести на голосование законопроект о языке 25 апреля.

Согласно законопроекту, единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия признаются «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».