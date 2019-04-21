Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов подписать закон о языке, если этот документ на следующей неделе одобрит Верховная Рада.

Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявлял ранее, что Рада планирует вынести на голосование законопроект о языке 25 апреля.

Согласно законопроекту, единственным государственным официальным языком в стране является

украинский. Попытки введения многоязычия признаются «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».