Порошенко заявил, что готов подписать закон о языке, если этот документ на следующей неделе одобрит Верховная Рада
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов подписать закон о языке, если этот документ на следующей неделе одобрит Верховная Рада.
Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявлял ранее, что Рада планирует вынести на голосование законопроект о языке 25 апреля.
Согласно законопроекту, единственным государственным официальным языком в стране является
украинский. Попытки введения многоязычия признаются «действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».