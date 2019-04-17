Действующий глава Украины Петр Порошенко признал победу Владимира Зеленского на выборах президента

Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

Выборы прошли честно, прозрачно и в полном соответствии с европейскими стандартами, — сказал Порошенко. Он добавил, что готов позвонить Зеленскому и поздравить его с победой.

Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины. По данным Национального экзит-полла, за Зеленского проголосовало больше 73% избирателей, за Петра Порошенко – чуть больше 25%, — это первые официальные результаты ЦИК должен огласить в ближайшие часы. В МВД и ЦИКе Украины ранее сообщили, что не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов. При этом полиция получила больше тысячи сообщений о нарушениях, возбуждено 15 уголовных дел.

Результаты выборов показывают, что эпоха олигархического капитализма на Украине заканчивается, и страна начинает движение в направлении Европы, сказал в нашем эфире политолог Станислав Белковский

Российская Госдума продолжит работу над постановлением о непризнании выборов на Украине, — об этом заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, не исключено, что парламентарии могут собраться во время майского отпуска, чтобы рассмотреть этот вопрос, — сообщает РИА-Новости.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления, предлагающий не признавать результаты президентских выборов на Украине.