Порошенко заявил, что покидает пост президента Украины, но не уходит из политики

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который, согласно результатам разных экзитполов, почти втрое проиграл во втором туре выборов главы государства своему сопернику Владимиру Зеленскому, признал итоги голосования, но заявил, что не уйдет из политики.

«Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику»

«Дорогие представители средств массовой информации. Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда. Не сдавайся в большом,

не сдавайся в малом, ни в значительном, ни в малом. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здоровому смыслу.

Именно этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда», — заявил Порошенко в своем штабе.

Имение Петра Порошенко в Киевской области взято под усиленную охрану, — сообщает ТАСС. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что возле резиденции готовится пикет под лозунгами о прощании с действующим президентом Украины.

Около въезда на территорию имения Порошенко выставлено несколько кордонов силовиков.

Сразу после завершения голосования на выборах Владимир Зеленский прибыл в пресс-центр своего штаба. Он вошел в зал под музыку из телесериала «Слуга народа», в котором ранее снимался.

Зеленский обратился к избирателям и поблагодарил их за поддержку.