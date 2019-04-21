Минэнерго: Проблема ухудшения качества нефти, поставляемой в Белоруссию носит технический характер

Проблема ухудшения качества нефти, поставляемой в Белоруссию носит технический характер, она будет устранена в ближайшее время. . Об этом заявили в Минэнерго России, — передает ТАСС.

Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественного сырья и сообщила. Что источник загрязнения нефти органическими хлоридами обнаружен на участке нефтепровода Самара-Унеча.

Ранее Белоруссия заявила,что временно сократит экспорт нефтепродуктов из-за ухудшения качества российского сырья.