13 человек задержаны в связи со взрывами на Шри-Ланке

Это данные местного телеканала News 1st, который ссылается на представителя полиции. По информации телеканала, десять подозреваемых были переданы в департамент уголовного розыска, — сообщаетт РИА-Новости.

Кроме того, полиция обнаружила грузовик, который могли использовать при террористических атаках. Предаоложительно, на этой машине передвигались организаторы взрывов и перевозили взрывчатку.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

В результате терактов погибло более 200 человек и около 500 пострадало.