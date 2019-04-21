13 человек задержаны в связи со взрывами на Шри-Ланке
Это данные местного телеканала News 1st, который ссылается на представителя полиции. По информации телеканала, десять подозреваемых были переданы в департамент уголовного розыска, — сообщаетт РИА-Новости.
Кроме того, полиция обнаружила грузовик, который могли использовать при террористических атаках. Предаоложительно, на этой машине передвигались организаторы взрывов и перевозили взрывчатку.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.
В результате терактов погибло более 200 человек и около 500 пострадало.