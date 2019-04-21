Национальный exit poll: у Зеленского 73,2%, у Порошенко 25,3%

На Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента. На главный пост претендуют действующий глава государства Петр Порошенко и актер и шоумен Владимир Зеленский.

В МВД поступило больше тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования, возбуждено 15 уголовных дел, но на ход выборов они существенно не повлияли. Большая часть сообщений касалась незаконной агитации, повреждения (бюллетеней, подкупа избирателей (10) и попыток вынести бюллетень (3).

Кроме того, полиция составила 17 административных протоколов о нарушениях, связанных с выборами.

Имение Петра Порошенко в Киевской области взято под усиленную охрану, — сообщает ТАСС. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что возле резиденции готовится пикет под лозунгами о прощании с действующим президентом Украины. Около въезда на территорию имения Порошенко выставлено несколько кордонов силовиков.