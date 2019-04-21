В Грузии жители сел в Панкисском ущелье устроили массовую драку с полицейскими и ОМОНом

27 человек пострадали, 15 из них – сотрудники отряда специального назначения, 12 — местные жители, — сообщает Газета.ру.

Причиной столкновений стало строительство ГЭС, против которого выступают местные жители.

Грузинский журналист Сулхан Бордзгор на своей странице в Facebook выложил видеозапись потасовки селян с полицией. В ролике слышны звуки выстрелов, видны джипы грузинского ОМОНа. Бордзгор уточнил, что многие из протестующих являются уроженцами Чечни.