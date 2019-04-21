Украинцы, голосовавшие в Австралии, поддержали действующего президента Петра Порошенко

Всего проголосовало 99 человек. 72 человека – за Порошенко, 26 за Владимира Зеленского проголосовали 26 человек. Один бюллетень был признан недействительным. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Австралии в Faceboоk.

В первом туре выборов за Порошенко на этом участке проголосовали 69 человек. Между тем, за Зеленского в первом туре на этом участке было отдано всего 4 голоса. На участке могли голосовать украинцы, находящиеся в Австралии и Новой Зеландии.