Режиссер Роман Полански подал в суд на Американскую Киноакадемию за исключение его и ее рядов

Полански настаивает, что его исключили незаконно, в нарушение установленных правил. Киноакадемия уже ответила на иск.

Обладатель нескольких премий Оскар за фильмы Тесс и Пианист, Роман Полански был исключен из рядов киноакадемии в прошлом мае, на пике движения против сексуальных домогательств metoo. Вместе с Полански из Киноакадемии были исключены комик Билл Косби и режиссер Харви Вайнштейн, с которого и началось движение metoo.

Роман Полански был арестован в США в 1977 году по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки — его обвинили в том, что он опоил ее наркотиками и изнасиловал. Позднее режиссер пошел на сделку с правосудием и признался в менее тяжком преступлении — в сексе с несовершеннолетней. Проведя полтора месяца под наблюдением психиатров, которые пытались оценить его психическое состояние и узнав, что судья собирается приговорить его к тюремному сроке, Полански в 1978 году сбежал в Париж и все это время жил во Франции, скрываясь от американского правосудия. В октябре 2017 года две женщины обвинили Полански в изнасиловании, когда им было 12 и 15 лет.

В своем иске к киноакадемии Роман Полански заявляет, что организация не соблюдал протокол, исключая его. Это решение, настаивает режиссер, «не подтверждается выводами, а выводы Киноакадемии не подтверждаются доказательствами». Адвокаты Полански оспаривают процесс исключения — они заяляют, что режиссера даже не предупредили о решении и не дали возможности ответить, и это было сделано в один день с исключением Билла Косби (в прошлом году его приговорили к нескольким годам тюрьмы за сексуальное нападение на женщину).

Американская киноакадемия ответила заявлением в прессе, что стоит на своем решении и что оно было «справедливым и обоснованным».

Решение об исключение из Киноакадемии принимается двумя третями голосов от 54 членов организации. До подачи иска Полански безуспешно пытался апеллировать решение внутри самой Академии.

Роман Полански требует от Киноакадемии восстановить свое членство в ней. Киноакадемия пока юридически не ответила на иск, который 85-летний режиссер подал в Верховный Суд Лос-Анджелеса.