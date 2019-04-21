Организаторы «Бессмертного полка» настаивают на рекомендации отказаться от красных флагов и портрета Сталина на акции

Организаторы «Бессмертного полка» настаивают на своей рекомендации участникам отказаться от красных флагов и портрета Сталина на акции 9 мая.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал призывы не приносить на шествие портреты генералиссимуса. По его мнению, речь идет о попытке «предать забвению историю наших великих предков», и без портретов Сталина и других совестких командиров «Бессмертный полк» «теряет свою душу и всякий смысл».

Сопредседатель Совета Межрегионального движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков пояснил Эху, что символика на шествии не должна иметь политической окраски. Пронос портретов Сталина на идейной основе нарушает принципы акции: