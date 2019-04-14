Посольство Росси на Шри-Ланке рекомендует согражданам тщательно взвесить решение о поездке в эту страну

Не рекомендуется также посещать Коломбо. Между тем, деньги туристам, которые отменят поездку, вернут только, если МИД России объявит Шри-Ланку страной, нежелательной для посещения, — уточнила в интервью «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

На Шри-Ланке сегодня прогремело 8 взрывов в крупных отелях и католических церквях. Погибло более 200 человек, около 500 пострадали.



По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.



Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхев в связи со взрывами, которые привели к многочисленным жертвам, заявил, что правительство сделает все необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль.



Премьер Шри-Ланки призвал граждан к единению, а также воздержаться от распространения слухов и ложной информации о произошедшем.