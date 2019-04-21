Во Владимире на пять тысяч рублей оштрафован бывший координатор «Открытой России» Кирилл Ишутин

Он признан виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации.

Как сообщает «Медиазона», прокурор Евгения Клубкова в суде не смогла объяснить, что именно он нарушил. В материалах дела говорится, что активист совершил правонарушение 22 января в своей квартире. Затем прокурор предъявила распечатку текста выступления Ишутина во время митинга в феврале. При этом Клубкова отметила, что Ишутин сам должен доказывать, что не состоит в британской организации с похожим названием, которая признана в России нежелательным.