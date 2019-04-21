В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая. Обращение к главе региона Валерию Радаеву было опубликовано на сайте «Лица губернии». Педагоги жалуются, что их зарплата – 17 тысяч рублей, они работают каждый день кроме воскресенья. Детские сады в праздничные дни не работают, с кем оставлять детей, — непонятно. «Если честно, надоели уже все ваши добровольно-принудительные субботники и демонстрации», — отмечается в обращении. Об этом сообщает региональное издание «Наша версия».