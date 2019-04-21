Белоруссия временно сократит экспорт нефтепродуктов из-за ухудшения качества российской нефти

Об этом заявил зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, — передает «БелТА».

Он подчеркнул, что ограничение носит временный характер, и по мере исправления ситуации обязательства перед иностранным контрагентам будут исполнены.

О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, «Белнефтехим» заявил еще 19 апреля. Экспортная смесь Urals, которая поступает транзитом в нефтепровод «Дружба», содержала высокую концентрацию хлорорганических соединений.

Стоит отметить, что претензии к качеству российской нефти возникли на фоне споров Минска и Москвы о повышении тарифа на ее транзит через территорию Белоруссии.