Стали известны подробности одного из взрывов на Шри-Ланке

Террорист-смертник подорвал себя в пятизвездочном отеле Cinnamon Grand в Коломбо. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на руководство гостиницы. Террорист находился в ресторане отеля, где в этот момент было много людей. Он стоял в очереди за завтраком и привел в действие бомбу, привязанную к спине. По словам менеджера, боевик зарегистрировался в отеле 20 апреля под именем Мохамед Аззам Мохамед.



Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден заявил, что организаторы терактов были установлены. Задержаны семь человек. Подробности не разглашаются.



Посольство России на Шри-Ланке усилило меры безопасности после сегодняшних терактов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии. По словам собеседника агентства, была увеличена охрана посольства силами местных правоохранителей. Он отметил, что это нормальная практика для диппредставительств.