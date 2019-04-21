Сборная России вышла во вторую мировую группу Кубка Федерации – женского командного чемпионата мира по теннису

Сборная России, которая четыре раза выигрывала Кубок Федерации, даже несмотря на редкие визиты в команду главной звезды Марии Шараповой в прошлом сезоне скатилась в третий по силе дивизион турнира, а теперь, после матча с командой Италии вернулась во второй. У Италии тоже смена поколений, но наше нынешнее оказалось сильнее. Победу обеспечила Анастасия Павлюченкова, которая набрала два очка из этих трех, победив Мартину Тревизан и Ясним Паолини. Павлюченкова проводит неплохой сезон, который она начала с четвертьфинала Открытого Чемпионата Австралию. Сама она призналась, что Кубок Федерации остается одной из ее карьерных целей. Она трижды играла в финале, но трофей ей так и не достался. Третье очко нашей команде принесла Анастасия Потапова, которая также победила Тревизан

По регламенту четвертая одиночная встреча отменена, сборные Италии и России сыграют парную, которая никак не повлияет на результат.