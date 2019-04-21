Белоруссия ограничила транзит нефти в Европу из-за ухудшения качества сырья, которое поступает из России
Минск попросил Москву увеличить поставки топлива по северной ветке нефтепровода Дружба, по которой нефть идёт без примесей.
Компании Транснефть белорусская сторона предложила активнее поставлять сырьё по нефтепроводу Сургут-Полоцк – северной ветки Дружбы. Поскольку качество ГОСТу соответствует. В отличие от ситуации на южном участке. Там топливо поступает с большим содержанием хлоридов. Превышение веществ в 17 раз, сообщил гендиректор предприятия Гомельтранснефть Дружба Олег Борисенко. Он отметил, что ситуация с качеством нефти начала постепенно улучшаться. Несмотря на это сейчас у предприятия до одной тысячи тонн нефти, которая не соответствует показателю качества. Завод поставляет российскую нефть в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. Из-за ситуации транзит в эти страны может быть ограничен.
Северная ветка нефтепровода, откуда в Белоруссию сырьё поступает без примесей, работает только на 10 процентов от загрузки, сообщил агентству «Белта» гендиректор белорусского предприятия «Нафтан» Александр Демидов. Оно снабжается сразу из двух веток нефтепровода Дружба – северной и южной. По словам Демидова из-за ситуации с поставками было решено временно снизить загрузку завода почти наполовину. Компания Транснефть в письме белорусской стороне признала факт поставки некачественной нефти, источник загрязнения обнаружили на участке Самара-Унеча, этот город расположен в Брянской области. В ближайшее время решат вопрос с выплатой Минску компенсации.
Президент Лукашенко до этого не раз заявлял, что Белоруссия откажется от российской нефти, если Москва не выплатит Минску компенсации от налогового маневра.