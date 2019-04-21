На Украине проходит второй тур президентских выборов

До закрытия избирательных участков остается менее двух часов. В Центризбиркоме страны заявляют об отсутствии серьезных нарушений и демократичности волеизъявления украинцев.

К этому часу наибольшую активность на выборах проявляют центр и восток Украины. Явка избирателей на 15 часов на Украине составила больше 45%. Всего же в списочном составе 30 миллионов человек, имеющих право голоса. Действующий президент Петр Порошенко проголосовал со словами о гордости за то, что удалось обеспечить демократические выборы. По его словам, голосовать нужно «с умом», а не «чтобы смешно было». Порошенко резюмировал: «Но сначала может быть немного смешно. Но потом чтобы не было больно». Проголосовал и лидер первого тура. У Владимира Зеленского было неплохое настроение.

После голосования лидер партии «Слуга народа» показал журналистам свой бюллетень и это вызвало вопросы со стороны полиции, на кандидата составили протокол о нарушении, который ему вручили в собственном избирательном штабе – видимо, выпишут штраф в несколько сотен гривен. В стране создано 199 избирательных округов, а также один зарубежный. На антарктической украинской станции «Академик Вернадский» явка составила 100% — проголосовали все 12 полярников. По данным эксит-полов на зарубежных округах, Зеленский опережает Порошенко почти в 3 раза: 72% против 28% отданных голосов.

Полиция пока не зафиксировала фальсификаций и нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, заявил советник главы МВД страны Зорян Шкиряк. По его словам, те правонарушения, которые и были, не носят системного характера и влияния на результаты не имеют.