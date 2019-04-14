Более двухсот человек погибли и около пятисот пострадали в результате терактов на Шри-Ланке

Сегодня утром там произошло восемь взрывов – сначала шесть, а через несколько часов еще два. Террористическим атакам подверглись дорогие отели и католические церкви, в которых проходили пасхальные богослужения.

Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что власти уже установили организаторов терактов.

Сообщается, что задержаны семь человек, которые могут быть причастны к взрыву. Какие-либо подробности не разглашаются. В стране объявлен комендантский час. Блокированы социальные сети, чтобы помешать распространению слухов и нагнетанию паники.

В крупнейшем городе страны, Коломбо, усилены меры безопасности. Об этом Эху рассказала политтехнолог Мария Литвинович, которая сейчас находится на Шри-Ланке.

Посольство России на Шри-Ланке рекомендует согражданам тщательно взвесить решение о поездке в эту страну. Не рекомендуется также посещать Коломбо. Между тем, деньги туристам, которые отменят поездку, вернут только, если МИД России объявит Шри-Ланку нежелательной для посещения. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Москвичи почти никак не отреагировали на трагедию на Шри-Ланке, унёсшую жизни около 200 человек.

У здания дипломатического представительства Шри-Ланки, расположенного рядом с Соборной мечетью, почти никого нет. Редкие прохожие иногда останавливаются взглянуть на статую Будды, установленную на территории посольства, и даже не замечают две розы, лежащие на ограде. Ещё несколько гвоздик и букет белых роз кто-то положил у дверей резиденции посла Шри-Ланки, которая находится в том же здании. Других свидетельств того, что в стране сегодня произошла ужасная трагедия с многочисленными жертвами, здесь нет.

Усиления охраны посольства также не замечено. Перед зданием в будке сидит один полицейский: обнаружив букеты, он доложил об этом своим собеседниками по телефону, но цветы убирать не стал.