Посольство России на Шри-Ланке рекомендует согражданам тщательно взвешивать решение о поездке в эту страну

Не рекомендуется также посещать крупнейший город Шри-Ланки, Коломбо.

Сегодня утром на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: сначала шесть, а через несколько часов еще два. Террористическим атакам подверглись дорогие отели и католические церкви, где в это время шли пасхальные богослужения. По последним данным, погибли более 200 человек, пострадали около пятисот.

По данным российского МИДа, россиян среди погибших и пострадавших нет.